Türkiye’nin en güzel sesleri ödüllendirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Sahne Sırası Sende’ adı altında online olarak yaptığı solo ses yarışması Türkiye Finalinde Erzurumlu Özge Polat birinci, Fırat Türkmen ikinci oldu. GSİM, en güzel sesli iki genç sanatçıyı ödüllendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Sahne Sırası Sende’ adı altında Kovid-19 pandemisi nedeniyle Online olarak gerçekleştirdiği solo ses yarışmasına Erzurumlu Özge Polat ile Fırat Türkmen damga vurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 27 ilin katılımı ile online olarak yaptığı yarışma sonucunda jüri değerlendirmesini yaptı. 20 Aralıkta yapılan yarışmada solo kadınlar yarışmasında Erzurumlu Özge Polat seslendirdiği ‘Havada Durna Gelir” adlı eserle Türkiye birincisi oldu. Dadaşlar diyarını temsil eden bir diğer genç sanatçı Fırat Türkmen ise erkekler solo yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Türkmen, Türkiye finalinde ‘Aşkın ezeli’ adlı eseri seslendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Sahne Sırası Sende’ adlı yarışmasında Erzurum’un göğsünü kabartan Özge Polat ile Fırat Türkmen ödüllendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gönderdiği hediyeler Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan tarafından Özge Polat ve Fırat Türkmen’e verildi. Türkiye şampiyonu olan Özge Polat’a laptop hediye edilirken, Fırat Türkmen de cep telefonuyla ödüllendirildi. Ödül törenine Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Fatih Senir ile Leyla Karakaya da katıldı.

Bir süre önce ‘Sahne Sırası Sende’ adlı yarışmanın bölge birinciliğine Erzurum olarak ev sahipliği yaptıklarının da altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Finalinden de Erzurum adına sevindirici sonuçların çıkmasından mutlu olduklarını söyledi.

Taşkesenligil, “Özge Polat’ın solo kadınlar yarışmasında birinci olması ve erkekler solo yarışmasında da Fırat Türkmen’in ikinci olmasından dolayı ziyadesiyle memnun olduk. İki solistimizi başarılarından ötürü kutluyorum. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Hediyelerine ve katılım belgelerine kavuşan Özge Polat ile Fırat Türkmen oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, “Erzurum’u en iyi şekilde temsil ettiğimiz için gururluyuz” diye konuştular.

