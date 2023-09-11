Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı

Türkiye’nin dört bir yanından jokeylerin katıldığı yarışmanın yapılacağı Seyrek Arena’ya at üzerine gelen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Ata sporumuz olan rahvan atçılığı, Cumhuriyetimizin 100. yılında da sürdürmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Menemen Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle Seyrek Arena’da 9‘uncu Rahvan At Yarışları gerçekleştirdi. Atseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlara, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Geleneksel Atlı Spor Dalları Başkan Vekili Mustafa Küçükmeral, Menemen Atlı Spor Kulübü Başkanı Gökhan Karabaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmaların yapılacağı alana elinde Türk bayrağıyla at üzerinde gelen Başkan Vekili Pehlivan, vatandaşların alkışları eşliğinde turunu tamamladı.

Yarışlar öncesi şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Duaların okunmasından sonra Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve Mehter Takımı gösterisi sundu.

PEHLİVAN: "MİLLİ VE MANEVİ DEĞERİMİZ"

Sunuculuğunu Abdullah Yıldırım’ın yaptığı yarışların açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “30 Ağustos Zafer Bayramımız ile başladığımız Menemen’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerimizi, ata sporumuz olan rahvan at yarışlarımızla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türk kültürünün köklerini ve dayanıklılığını yansıtan Rahvan atları, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türklerle birlikte gelen gerçek Türk atlarıdır. Selçuklu ve Osmanlılar tarafından korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yüzden atın olduğu yerde milli ve manevi değerlerimiz vardır. Ne diyor Şair Yahya Kemal? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! İşte atın Türk kültüründeki yerinin bana göre en güzel tarifi budur. Atlarımız bizim için mutluluk demektir, zafer demektir! Bu kültürümüzü 6000 yıldır tüm medeniyetlere, farklı kültürlere ev sahipliği yapmış Menemen’imizde yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Ata sporu rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Pehlivan, “Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’muza, bu kültürümüzün gönüllü elçisi olan rahvan atçılarımıza ve bizleri bugün burada yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Organizasyonumuza katılan tüm kıymetli yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Allah atlarının ayaklarına taş değdirmesin.” diye konuştu.

200 RAHMAN ATI YARIŞTI

Türkiye’nin dört bir yanından 200 atın katıldığı rahvan at yarışları, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A grubu, ithal B grubu, dörtnal ve kadınlar kategorilerinde düzenlendi. Binlerce kişinin takip ettiği yarışlar tatlı rekabetlere sahne oldu. Protokol, yarışların sonunda dereceye giren atların sahiplerine ödül verdi. Yarışma çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

