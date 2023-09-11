YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı

Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı

11.09.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemen Belediyesi tarafından 9’uncu kez düzenlenen Rahvan At Yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından jokeylerin katıldığı yarışmanın yapılacağı Seyrek Arena’ya at üzerine gelen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Ata sporumuz olan rahvan atçılığı, Cumhuriyetimizin 100. yılında da sürdürmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Menemen Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle Seyrek Arena’da 9‘uncu Rahvan At Yarışları gerçekleştirdi. Atseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlara, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Geleneksel Atlı Spor Dalları Başkan Vekili Mustafa Küçükmeral, Menemen Atlı Spor Kulübü Başkanı Gökhan Karabaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Yarışmaların yapılacağı alana elinde Türk bayrağıyla at üzerinde gelen Başkan Vekili Pehlivan, vatandaşların alkışları eşliğinde turunu tamamladı.

Yarışlar öncesi şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Duaların okunmasından sonra Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve Mehter Takımı gösterisi sundu.

PEHLİVAN: "MİLLİ VE MANEVİ DEĞERİMİZ"

Sunuculuğunu Abdullah Yıldırım’ın yaptığı yarışların açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “30 Ağustos Zafer Bayramımız ile başladığımız Menemen’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerimizi, ata sporumuz olan rahvan at yarışlarımızla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türk kültürünün köklerini ve dayanıklılığını yansıtan Rahvan atları, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türklerle birlikte gelen gerçek Türk atlarıdır. Selçuklu ve Osmanlılar tarafından korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yüzden atın olduğu yerde milli ve manevi değerlerimiz vardır. Ne diyor Şair Yahya Kemal? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! İşte atın Türk kültüründeki yerinin bana göre en güzel tarifi budur. Atlarımız bizim için mutluluk demektir, zafer demektir! Bu kültürümüzü 6000 yıldır tüm medeniyetlere, farklı kültürlere ev sahipliği yapmış Menemen’imizde yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.
Ata sporu rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Pehlivan, “Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’muza, bu kültürümüzün gönüllü elçisi olan rahvan atçılarımıza ve bizleri bugün burada yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Organizasyonumuza katılan tüm kıymetli yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Allah atlarının ayaklarına taş değdirmesin.” diye konuştu.

200 RAHMAN ATI YARIŞTI

Türkiye’nin dört bir yanından 200 atın katıldığı rahvan at yarışları, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A grubu, ithal B grubu, dörtnal ve kadınlar kategorilerinde düzenlendi. Binlerce kişinin takip ettiği yarışlar tatlı rekabetlere sahne oldu. Protokol, yarışların sonunda dereceye giren atların sahiplerine ödül verdi. Yarışma çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri yandıTadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri yandı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldıDiyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdiUluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:35
Yatsı
20:53

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Başaran eczanesi
Bornova
Balkan eczanesi
Gaziemir
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Marina eczanesi
Cesme
Kumbasar eczanesi
Karsiyaka
Yazal eczanesi
Aliaga
Karabenek eczanesi
Bayindir
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.