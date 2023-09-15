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Türkiye’nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması

15.09.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran’da beton yol çalışması yapıyor.

Türkiye’nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması

Kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, bitümlü sıcak karışımlı asfalta (BSK) göre daha ekonomik ve daha kaliteli olan silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) yol çalışmalarına da devam ediyor. Kentteki ilk uygulamasını geçtiğimiz yıllarda yapan ve olumlu sonuçlar alan Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Çaldıran ilçesinde 13 kilometrelik beton yol çalışması yapıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarla Osmanlı, Umuttepe Aşağı Kuyucak grup mahalle yolu tamamlanırken, Atyoran mezra yolunda ise çalışmalar sürüyor.

Toprak işleri, sanat yapıları ve PMT serimi yapılan yollar, beton seriminin ardından mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.
Yapılan çalışmalarla yolları daha konforlu ve güvenli hale gelen mahalle sakinleri ise Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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