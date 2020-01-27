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Türkiye’nin en soğuk ilçesinde zorlu kar çalışması

VAN HABERLERİ  | 27.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran’da eksi 30 dereceye varan soğuğa rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 11 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran’da eksi 30 dereceye varan soğuğa rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 11 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çaldıran ilçesinde de 85 mahalle ve 35 mezraya hizmet veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 bin rakımda yolları açık tutmak için 7/24 esasına göre mesai yapıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Yukarı ve Aşağı Çilli mahalleleri ile İran sınırının sıfır noktasında 1 savurma, 1 loder, 1 greyder ve 6 personelle olası çığ tehlikelerine rağmen çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
İran sınırına yakın bölgelerde yoğun kar yağışı ve tipi görüldüğünü belirten Çaldıran Şantiye Şefi Yunus Durgun, buralarda kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için olağanüstü bir çaba ortaya koyduklarını söyledi. Kar kalınlığının 3 metreyi aştığını belirten Durgun, “Bu nedenle buralara müdahalede zaman zaman zorlanıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bugün de Yukarı ve Aşağı Çilli mahallelerimiz ve bağlı mezra yollarını yaklaşık 5 saatlik yoğun bir çalışma ile ulaşıma açtık. Ayrıca sınırın sıfır noktasında bulunan Onur Tepe Karakolu yolunu açma çalışmalarımızda devam ediyor” dedi.
Zorlu bir coğrafyada çalıştıklarını ifade eden iş makinesi operatörü Çetin Çağlar ise, “Sorumluluk alanımızda bulunan mahalle ve mezra yollarını açmak için arkadaşlarımızla birlikte mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Hasta veya başka bir durum olduğunda bazen 24 saat çalışıyoruz” diye konuştu.
Van kent merkezine 106 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran ilçesi zaman zaman eksi 40 dereyi bulan dondurucu soğuklarıyla Türkiye’nin en soğuk ilçesi olarak biliniyor.

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