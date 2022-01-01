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Türkiye'nin en uzun AVM akvaryumu, denizi olmayan bir şehrin sakinlerini keşfe çıkarıyor

01.01.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Aqua Vega Akvaryum, 5 milyon litre su kapasitesiyle 12 bin su altı canlısına ev sahipliği yapıyor

AYKUT KARADAĞ - Türkiye'nin AVM içindeki en uzun tünel akvaryumu olan Ankara Aqua Vega Akvaryum, 5 milyon litre su kapasitesi ile 12 bin su altı canlısına ev sahipliği yaparak büyük küçük her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir AVM'nin alt katında köpekbalıklarından pitonlara, piranalardan balon balığına kadar birbirinden ilginç kara ve deniz canlısını keşfetme fırsatı sunan akvaryum, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi ağırlarken denizi olmayan bir şehrin sakinlerine eğlenceli bir gün geçirme seçeneği sunuyor.

Öte yandan akvaryum, evlilik teklifi, doğum günü gibi hayatın en özel günlerini ölümsüz kılmak için de hizmet veriyor.

Akvaryumun 23 Nisan 2012'de hizmete açıldığını ifade eden işletme müdürü Serdar Demir, AA muhabirine her gün binlerce ziyaretçiyi ağırladıkları tesisi anlattı.

Balık besleme alanlarının en çok çocuklar tarafından ilgi gördüğünü ifade eden Demir, "Minik ziyaretçilerimiz, besleme alanında balıkları dokunarak hissedebiliyorlar. Beslediklerinde çok mutlu oluyorlar. Tabii ki bir de köpek balıklarımız var. Onlar da çok ilgi çekiyor." diye konuştu.

- Kral kobra Guinness Rekorlar Kitabı'na hazırlanıyor

Ziyaretçilerin su altı canlılarının dışında dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen zehirli yılan, akrep, tarantula gibi 350 çeşit vahşi hayvanı görme şansına da sahip olduğunu belirten Demir, "Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan vahşi hayvanlarımız var. Özelikle kral kobramız var. Kral kobramızla boyut olarak inşallah önümüzdeki sene Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağız." dedi.

Demir, hafta içi 10.00-20.00, hafta sonları 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verdiklerini bildirdi.

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