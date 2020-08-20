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Türkiye’nin en uzun yaşayan Down Sendromlu bireyi doğduğu ilçeye geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en uzun süre yaşayan Down Sendromlu bireyi Erdoğan Özdemir, doğduğu Çameli ilçesini gezdi.

Türkiye’nin en uzun süre yaşayan Down Sendromlu bireyi Erdoğan Özdemir, doğduğu Çameli ilçesini gezdi. İnşaat sektörüne olan merakı nedeniyle ‘Müteahhit Erdoğan’ olarak bilinen Özdemir, kamu yatırımlarını ve projelerini inceledi.
Türkiye’nin en uzun süre yaşayan Down Sendromlu bireyi Çameli Taş Konaklar Tesisini gezdi. 82 yaşındaki Özdemir, ilçede çok sevilen isimlerin başında yer alıyor. Yaz aylarında Çameli ilçesine gelen Özdemir, kış aylarında ise kardeşi Öner Özdemir ile birlikte Isparta’da yaşıyor. İnşaat sektörüne olan merakı sebebiyle ‘Müteahhit Erdoğan’ olarak bilinen Özdemir, kamu yatırımlarını ve projelerini inceledi.

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