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Türkiye’nin en uzun zip coasterı Kepez’de

ANTALYA HABERLERİ  | 16.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin ilçedeki orman alanlarını halkın kullanımına kazandırmasıyla hizmete açılan Antalya’nın en büyük tematik parkı ParkFuntastic’te Türkiye’nin en uzun zip coasterı hizmete girdi.Kepez’in doğayla iç içe, çam ağaçları arasında adrenalin tutkunları ve macera severleri ağırlayan ParkFuntastic’te, Türkiye’nin en uzun zip coasterı yapıldı.

Kepez Belediyesi’nin ilçedeki orman alanlarını halkın kullanımına kazandırmasıyla hizmete açılan Antalya’nın en büyük tematik parkı ParkFuntastic’te Türkiye’nin en uzun zip coasterı hizmete girdi.
Kepez’in doğayla iç içe, çam ağaçları arasında adrenalin tutkunları ve macera severleri ağırlayan ParkFuntastic’te, Türkiye’nin en uzun zip coasterı yapıldı. Antalyalıların hizmetine sunulan 750 metre uzunluğundaki zip coaster, çam ağaçları arasında çelik halatlarla bağlanmış hat üzerinden yer çekimiyle kaymak isteyenlerin ilgi odağı oldu.

38 farklı eğlence alanı
Dağ kızağı ve 50 metre yükseklikten 350 metrelik hat üzerinde gidilen Akdeniz’in en yüksek zipline ile Antalyalıların dikkatini çeken tematik parka, yerli üretim flaypoint da yapıldı. Bu ünitede ise 17 metre yükseklikten kayılarak 10 metre daha yükseğe çıkılarak, yumuşak bir yastığa atlanıyor. Macera parkurundan survivor alanına, binicilik alanından safari parkurlarına kadar toplam 38 farklı eğlence noktası olan merkeze, 15 gün içinde sulu parkurlardan oluşan splash park da kazandırılıyor. ParkFuntastic’e kendi ekseni etrafından dönebilme özelliği ve çatısı ile beraber tamamen ters olması bakımından Dünya’nın ilk ters evi de inşa edildi.

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