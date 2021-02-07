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Türkiye’nin en yüksek kayak pisti, kayakçıların akınına uğradı

07.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en yüksek kayak pisti, kayakçıların akınına uğradı

Erciyes Dağı’nda bulunan ve 3 bin 400 metre yükseklikteki Türkiye’nin en yüksek kayak pisti Ottoman, kayak severlerin akınına uğradı.Erciyes Kayak Merkezi’nde 4 gün önce kayak severlerin kullanımına açılan ve Türkiye’nin en yüksek kayak pisti olma özelliği taşıyan Ottoman pisti, açıldığı ilk günden itibaren adrenalin tutkunlarının akınına uğradı.

Erciyes Dağı’nda bulunan ve 3 bin 400 metre yükseklikteki Türkiye’nin en yüksek kayak pisti Ottoman, kayak severlerin akınına uğradı.
Erciyes Kayak Merkezi’nde 4 gün önce kayak severlerin kullanımına açılan ve Türkiye’nin en yüksek kayak pisti olma özelliği taşıyan Ottoman pisti, açıldığı ilk günden itibaren adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı’nın 3 bin 400 metre yüksekliğinde bulunan Ottoman pisti, hava şartlarının elverdiği ölçülerde kayak severlerin kullanımına açık olacak.
Erciyes A.Ş. yetkilileri, Ottoman pistini kullanan adrenalin tutkunlarını işaretlenmiş alanların dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

Türkiye’nin en yüksek kayak pisti, kayakçıların akınına uğradı

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