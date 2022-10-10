YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı

10.10.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı

Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek noktası Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, kentin çevresinde bulunan dağların yüksek noktalarının yanı sıra Ağrı Dağı'nda da etkili oldu.

Yağış sonrası Ağrı Dağı'nın zirvesi ve etekleri karla kaplandı. Karlı dağ, çevresini kaplayan bulutlarla kentin farklı noktalarından görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıAğrı'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol ŞampiyonasıFIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldüKırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı kar

Ağrı Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:06
Öğle
12:00
İkindi
15:11
Akşam
17:44
Yatsı
19:02
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.