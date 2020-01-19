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  4. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dışişler Dairesi Sorumlusu Dizayi ile görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dışişler Dairesi Sorumlusu Dizayi ile görüştü

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dışişler Dairesi Sorumlusu Dizayi ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dışişler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile "Erbil-Ankara" ilişkilerini görüştü.

AA muhabirine konuşan Karaçay, Erbil'deki görüşmede, bölgede meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Karaçay, Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkileri farklı yönleriyle ele aldıklarını söyledi.

Öte yandan Dizayi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karaçay ile ülkede meydana gelişmeler, Türkiye-IKBY ilişkileri ve bu ikili ilişkilerin nasıl güçlendirileceğini konuştuklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil IKBY Irak

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