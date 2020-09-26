YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Türkiye'nin "gül bahçesi"nden dünyaya güzel kokular yayılıyor

Türkiye'nin "gül bahçesi"nden dünyaya güzel kokular yayılıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Adı gülle özdeşleşen Isparta'da üretilen gül yağının önemli bir kısmı, kozmetik ve parfümeri sanayisinde kullanılmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor - Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Hasan Çelik: - "Isparta, gül yağı üretiminde Türkiye'yi dünyada lider pozisyona taşıdı" - "Hasat edilen çiçeklerin işlenmesiyle yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık bir gül yağı, yaklaşık 20 ton da gül konkreti yapılmaktadır"

YALÇIN ÇELEN - Türkiye'nin "gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da üretilen gül yağının önemli bir kısmı, kozmetik ve parfümeri sanayisinde kullanılmak üzere birçok ülkeye satılıyor.

Dünyada "gül" denildiğinde akla ilk Türkiye ve Isparta geliyor. Kentin sembolü haline gelen bu çiçek ile bölgede hemen hemen herkes ilgileniyor.

Dünya gül yağı üretiminde de söz sahibi olan Isparta, modern tesislerde işlenen gülden elde edilen ürünlerle dünyanın ihtiyacını karşılıyor.

Köylerden toplanan çiçekler, getirildiği fabrikalarda sıcak su kazanlarında kaynatılarak gül yağına dönüştürülüyor.

- Gül yağı üretiminde lider konumda

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın gül üretiminde dünya ülkeleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 30-35 bin dekar bahçeden bahsetmenin mümkün olduğunu aktaran Çelik, "13 bin ton gül çiçeği hasadı gerçekleştirilmektedir. Isparta, gül yağı üretiminde Türkiye'yi dünyada lider pozisyona taşıdı. Hasat edilen çiçeklerin işlenmesiyle yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık bir gül yağı, yaklaşık 20 ton da gül konkreti yapılmaktadır." diye konuştu.

- Gül yağının önemli bir kısmı ihraç ediliyor, pazar ağı genişliyor

Üretimi yapılan gül yağının kozmetik sanayisinin ham maddesi olduğunu vurgulayan Çelik, gül yağının önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirdi.

Çelik, her geçen gün pazar ağlarının daha da genişlediğini belirterek, "Gül ürünleri, kozmetik ve parfümeri sanayisinde kullanıldığı gibi aynı zamanda çok farklı sektörlerde kullanılmaya başladı. Bu nedenle müşteri portföyü her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle belirli bir oranda düşüş söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Başkan Arda atletizm pistinde
Başkan Arda atletizm pistinde
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak
İl Başkanı Karabayık, gençlerle bir araya geldi
İl Başkanı Karabayık, gençlerle bir araya geldi

Isparta Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:42
Öğle
12:54
İkindi
16:17
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Isparta Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Gültaç Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Balık tutmak için gittiği göl kıyısında ölü bulundu
Balık tutmak için gittiği göl kıyısında ölü bulundu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
'KOCAMI GERİ VERSİN TAHLİYE OLSUN'
'KOCAMI GERİ VERSİN TAHLİYE OLSUN'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.