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Türkiye'nin "havadaki yakıt gücü" tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutabiliyor

10.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, KC135 R tipi tanker uçaklarla hava operasyonlarının menzilinin ve süresinin arttırılmasında kritik görev üstleniyor - Gökyüzünde filonun tanker uçağından F-16 uçağına dakikada 1 ton yakıt aktarılabiliyor

SEZGİN PANCAR - Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu, havada yakıt ikmali yapabilen dünyada sayılı filolardan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, KC-135R tipi tanker uçaklarla savaş jetlerine gökyüzünde yakıt desteği vererek Türkiye'nin operasyonel gücüne güç katıyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu filo, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli operasyonlarında en kritik görevlerden birini üstleniyor.

Başta F-16 ve F-4 savaş uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı olmak üzere çok sayıda hava aracına KC-135R tipi tanker uçakla yakıt ikmali yapabilen filo, Türk Hava Kuvvetlerinde, Türk mitolojisinde kimsesiz bir çocuğu büyüttüğüne inanılan dişi kurt Asena'ya atıfla verilen "Asenalar" çağrı koduyla biliniyor.

Zorlu görev öncesi yaptıkları toplantıda, kullanacakları güzergahtan ikmal yapılacak uçakların özelliklerine kadar operasyonu en ince ayrıntısına kadar ele alan ekip, tanker uçakta yapılan hummalı hazırlığın ardından yaklaşık 100 ton yakıtla 10. Tanker Üs Komutanlığından havalanıyor.

- Tek havalanmada 20 savaş uçağına yakıt verebiliyorlar

Çoğunlukla yerden yaklaşık 20-40 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen buluşmada, destek sağlanacak uçak, hava sıcaklığı, rüzgar, hız, yükseklik gibi çok sayıda detayın telsiz konuşmalarında hesaplanmasının ardından tanker uçağın arkasına yanaşılıyor.

Tanker uçağın kuyruk kısmında yerini alan Havada Yakıt İkmal Operatörü, "Boom" adı verilen aparatla arkalarında duran uçağa saatte 600 ile 1000 kilometre arasında hızla giderken yakıt transferini yapıyor. Gökyüzünde tanker uçaktan F-16 uçağına dakikada 1 ton, diğer uçaklara ise dakikada 2 ton yakıt aktarılabiliyor.

Bir uçağın yakıt tankını sadece 5 dakikada tamamen doldurabilen "Asenalar", 6 saatlik görev süresince havada 20 savaş uçağına yakıt desteği verebiliyor.

Uçakların yere hiç inmeden daha uzun menzilli ve süreli görev yapmalarına olanak sağlayan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin sınır ve hava güvenliğinin korunması ile terörle mücadele çalışmalarının kesintisiz sürmesine büyük katkı sunuyor.

Türkiye'de havada yakıt ikmali yapabilme kabiliyetine sahip tek filo olan "Asenalar", dünyada da bu zorlu işlemi gerçekleştirebilen az sayıda filodan biri olarak öne çıkıyor.

Filo, asli görevinin yanı sıra ihtiyaç halinde binlerce kilometre menzille kıtalar arası yolculuk yapabiliyor, personel ve askeri malzeme nakli görevi de üstleniyor.

- "Hem havada hem karada 7 gün 24 saat görevdeyiz"

Filonun komutanı albay, AA muhabirine, savaş uçaklarının 1,5-2 saatlik uçuş süresini yakıt desteğiyle 6 saate kadar çıkarabildiklerini belirterek, "Bizler, yanımızda taşıdığımız 100 ton yakıtı sırasıyla ihtiyacı olan savaş uçaklarına havada saatte 1000 kilometre hızla giderken kenetlenip verebiliyoruz. Dakikada 1 ton yakıt aktaracak şekilde uçaklarımızın havadan inmeden gerekirse 5-6 saat daha etkin görev yapmasını sağlıyoruz. Bu nedenle Hava Kuvvetlerinde bir çarpan etkisi görevine sahibiz. Hava Kuvvetlerimizin bu alandaki tek filosu olarak 7 gün 24 saat görev yapıyoruz." dedi.

NATO'nun envanterindeki ikmal yapılabilen tüm uçaklara yakıt aktarabildiklerini kaydeden albay, tanker uçağın 24 saat havada kalabilme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

Albay, yüksek eğitim ve donanıma sahip personelin her zaman göreve hazır olduğunu ifade ederek, "101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, tüm personeli ve uçaklarıyla ülkemizin sınır güvenliğini bir çarpan etkisiyle 7 gün 24 saat korumak için hem havada hem karada her zaman göreve hazırdır." diye konuştu.

- "Operasyon etkimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz"

Filoda görevli binbaşı da zorlu görevi dakikalar içerisinde tamamlayacak kabiliyette olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı hava kuvvetlerinin sahip olduğu bu kabiliyetimiz sayesinde hava savunması, sınır güvenliği ve terörizmle mücadele operasyonlarında uçaklarımıza ikmal desteği vermekteyiz. Bu sayede muharip ve destek uçaklarımızın havada kalış süresini ve menzilini arttırarak operasyon etkimizi en üst seviyeye çıkarmaktayız. Havada yakıt ikmali, yaklaşık 8 bin metre yükseklikte, saatte 600 kilometre hızla giden iki uçak arasında, oldukça tehlikeli, yüksek konsantrasyon isteyen bir görevdir. Yaklaşık olarak 100 ton ağırlıkla kalkış yapabilen KC-135R tipi tanker uçağı, beşer dakikalık arayla 20 F-16 uçağına ihtiyacı olan tüm yakıtı verebilir."

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