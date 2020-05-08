YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Türkiye’nin her bölgesinden getirdiği bitkilerle botanik bahçe oluşturdu

Türkiye’nin her bölgesinden getirdiği bitkilerle botanik bahçe oluşturdu

BİTLİS HABERLERİ  | 08.05.2020 10:11 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 13 dönümlük alanda binlerce çeşidin bulunduğu botanik bahçe oluşturuldu.Tatvanlı iş insanı İzettin Çağan, Türkiye’nin her bölgesinden getirdiği 3 bin çeşit civarında bitkiyi ilçede sergiliyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 13 dönümlük alanda binlerce çeşidin bulunduğu botanik bahçe oluşturuldu.
Tatvanlı iş insanı İzettin Çağan, Türkiye’nin her bölgesinden getirdiği 3 bin çeşit civarında bitkiyi ilçede sergiliyor. Zaman zaman 100 kişiye kadar istihdam alanı oluşturduğunu ifade eden Çağan, seyyar satıcılık yaparak bu işe başladığını belirtti. Büyük şehirlerde çıraklıkla bu işe başladığını ve 15 yıldır bu sektörde olduğunu ifade eden İzettin Çağan, "15 yıldır bu sektördeyiz. Ankara, İstanbul ve benzeri büyük şehirlerde çıraklık yaparak bu işe başladık. Şu an burada 13 dönüm üzerinde bir satış alanımız var. Türkiye’nin her bölgesinden bitki çeşitleri getiriyoruz. Aynı zamanda buradaki seramızda çiçek çeşitlerimiz var. Ahlat ilçemizde de üretim tesisi kurduk ve orada bitki ekimleri yapılıyor. Yaklaşık 40 bin adet Adilcevaz cevizi fidanı dikimi yaptık. Burada bin çeşit ürün var ve bunlar kendi içlerinde yaklaşık 3 bin çeşit ediyor. Buradaki çeşitlerin ekimlerini de Ahlat’ta gerçekleştirdik" dedi.
Bölgenin çetin kış şartlarından dolayı bazı seneler 7 ay, bazı senelerde ise 8 ay çalışabildiklerini kaydeden İzettin Çağan, "Biz genellikle valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler başta olmak üzere diğer kamu kurumları ile özel sektöre hizmet veriyoruz. Şehir peyzaj işleri, park, bahçe, refüj, bina çevresi, villa ve diğer yapıların çevre işlerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda birer veya ikişer ağaçlandırma ya da çiçeklendirme işlerinde çalışıyoruz. Bölgemizde en kapsamlı çalışan firma içerisinde yer almaktayız. İş durumuna göre dönemsel olarak bazen 100 kişiye kadar istihdam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aç kalan köpekler, yiyeceklere hücum ettiAç kalan köpekler, yiyeceklere hücum etti
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

İnegöl’de hedef 1 milyon maske

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Bitlis Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:00
Öğle
12:13
İkindi
16:03
Akşam
19:16
Yatsı
20:46

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Halk Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
H.Gizem Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Van ve Bitlis'ten, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Van ve Bitlis'ten, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Ak Partili belediye meclis üyesi Süleymanoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ak Partili belediye meclis üyesi Süleymanoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.