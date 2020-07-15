Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatı arttı

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den yılın ilk yarısında 92 ülkeye 39 milyon 755 bin dolarlık bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihraç edildi.

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, ocak-haziran döneminde otomotiv sektörünün alt gruplarından iki tekerlekli taşıt ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artış gösterdi.

Geçen yılın ilk 6 ayında 32 milyon 852 bin dolarlık dış satıma imza atan iki tekerlekli taşıt üreticilerinin Ocak-Haziran 2020 ihracatı 39 milyon 755 bin dolar oldu.

En fazla ihracatın yapıldığı Finlandiya'ya dış satım 7 milyon 879 bin dolardan 7 milyon 900 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Hollanda'ya ihracat ise yüzde 106,53 arttı. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 milyon 647 bin dolar olan ihracat, 2020'nin aynı döneminde 5 milyon 468 bin dolara çıktı.

Sektörün önemli pazarlarından Fransa'ya ihracat ise yüzde 241,68 artışla 1 milyon 548 bin dolardan 5 milyon 290 bin dolara yükseldi.

İki tekerlekli taşıt üreticileri, Almanya'ya da 5 milyon 14 bin dolarlık ürün gönderdi.