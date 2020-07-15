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Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatı arttı

BURSA HABERLERİ  | 15.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Yılın ilk yarısında 92 ülkeye 39 milyon 755 bin dolarlık bisiklet, mopet ve motosiklet ihraç edildi - Dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artıran sektör, en fazla ihracatını Avrupa ülkelerine yaptı

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den yılın ilk yarısında 92 ülkeye 39 milyon 755 bin dolarlık bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihraç edildi.

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, ocak-haziran döneminde otomotiv sektörünün alt gruplarından iki tekerlekli taşıt ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artış gösterdi.

Geçen yılın ilk 6 ayında 32 milyon 852 bin dolarlık dış satıma imza atan iki tekerlekli taşıt üreticilerinin Ocak-Haziran 2020 ihracatı 39 milyon 755 bin dolar oldu.

En fazla ihracatın yapıldığı Finlandiya'ya dış satım 7 milyon 879 bin dolardan 7 milyon 900 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Hollanda'ya ihracat ise yüzde 106,53 arttı. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 milyon 647 bin dolar olan ihracat, 2020'nin aynı döneminde 5 milyon 468 bin dolara çıktı.

Sektörün önemli pazarlarından Fransa'ya ihracat ise yüzde 241,68 artışla 1 milyon 548 bin dolardan 5 milyon 290 bin dolara yükseldi.

İki tekerlekli taşıt üreticileri, Almanya'ya da 5 milyon 14 bin dolarlık ürün gönderdi.

Finlandiya, Hollanda, Fransa ve Almanya'ya dış satım, bu alanda toplam ihracatın yüzde 60'ını oluşturdu.

- Yunanistan'a yüzde 104, Romanya'ya yüzde 323 ihracat artışı

Geçen senenin ilk yarısında 1 milyon 862 bin dolarlık iki tekerlekli taşıt gönderilen İtalya'ya dış satım, yüzde 59,82 yükselişle 2 milyon 977 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan'a ihracatta da yüzde 104'lük artış kaydedildi. Bu ülkeye dış satım 1 milyon 261 bin dolardan 2 milyon 575 bin dolara ulaştı.

Romanya'ya 2019'da 265 bin dolar olan dış satım, yüzde 323 artışla 1 milyon 125 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcileri, 6 ayda İspanya'ya 1 milyon 864 bin, İngiltere'ye ise 1 milyon 820 bin dolarlık ihracata imza attı.

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