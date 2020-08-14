YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluş listesine Antalya’dan iki firma

Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluş listesine Antalya’dan iki firma

ANTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Ekici Peynir ve CW Enerji, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya’yı temsil eden iki Antalya OSB firması oldu.İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı.

Ekici Peynir ve CW Enerji, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya’yı temsil eden iki Antalya OSB firması oldu.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı. Antalya’nın en değerli markalarından Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.Ş. ile CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. AŞ, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya’yı temsil eden iki Antalya OSB firması oldu.
Toplam 5 firma
Geçen yıl listenin 226’ıncı sırasında olan Ekici Peynir, bu yıl listenin 91’inci sırasına kadar yükselerek gelecek yıl Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alacağına dair güçlü bir sinyal verdi. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük güneş enerji paneli üreticisi olan CW Enerji ise listeye 358’inci sıradan giriş yaptı. Ayrıca merkezi Antalya dışında olan ancak üretimini Antalya Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerinde sürdüren Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. AŞ, Türk Ytong San. A.Ş. ve Kemal Balıkçılık İhracat Ltd. Şti, Antalya OSB’nin İSO İkinci 500 listesindeki diğer firmaları oldu. İSO 2’nci 500 listesinin açıklanması ile birlikte Antalya OSB’nin Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeki toplam firma sayısı 12’ye yükselmiş oldu.
Ali Bahar: “Antalya’nın kazanımı”
Antalya OSB Yönetiminin Bölge firmalarının gelişip güçlenmesi için özveriyle çalıştığını ifade eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Firmalarımızın elde ettiği her başarı önce Antalya’nın sonra ülkemizin kazanımıdır. Bizler için bir gurur vesilesidir. Bu başarı hikayelerinin sayısını artırmak için sanayicilerimize altyapıdan ihracata, Ar-Ge ve inovasyondan insan kıymetine kadar her alanda gerekli asisti yaparak sonuca ulaşmaları için çalışıyoruz” dedi.
“Bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum”
Türkiye’nin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında yer alan 12 markanın Antalya OSB’de üretim yaptığını hatırlatan Bahar, “Birbirinden değerli ve güçlü 12 markanın Antalya’mızda ve Bölgemizde üretim yapması sektörümüzün ve kent ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Amacımız bu sayının katlanarak artması ve Antalya’nın daha fazla katma değer üretmesidir. Bu başarının elde edilmesinde büyük paya sahip olan çalışanlarımızı, sanayicilerimiz nezdinde kutluyor, bu gururu bizlere ve kentimize yaşattıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:57
Yatsı
21:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Asya Eczanesi
Muratpasa
Berkay Eczanesi
Muratpasa
Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Banu Yalçın Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.