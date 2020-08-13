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Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçlarını değerlendirerek, “Şehrimizde üreten, istihdamımıza güç katan, her türlü zorluğa ve çetin rekabete rağmen ülkemize de güç katan firmalarımızı canı gönülden kutlarım” diye belirtti.Açıklanan sonuçlara göre Eskişehir’de üretimini sürdüren ve Eskişehir Sanayi Odası üyesi olan 9 firma listede yer aldı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçlarını değerlendirerek, “Şehrimizde üreten, istihdamımıza güç katan, her türlü zorluğa ve çetin rekabete rağmen ülkemize de güç katan firmalarımızı canı gönülden kutlarım” diye belirtti.
Açıklanan sonuçlara göre Eskişehir’de üretimini sürdüren ve Eskişehir Sanayi Odası üyesi olan 9 firma listede yer aldı. Listede 5 firmanın Eskişehir merkezli, 4 firmanın ise genel merkezlerinin diğer illerde olan üretim tesisleri olduğuna değinen Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Şehrimizde üreten, istihdamımıza güç katan, her türlü zorluğa ve çetin rekabete rağmen ülkemize de güç katan firmalarımızı canı gönülden kutlarım” dedi.
2019 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında Eskişehir’den giren firmaları açıklayan Kesikbaş, 52. sırada Yurtbay Seramik, 55. sırada TÜLOMSAŞ, 77. sırada Magnesit, 325. sırada Sarar Giyim, 425. sırada Europen’in yer aldığını, fabrikaları Eskişehir’de bulunan, burada istihdam ve üretim yapan ancak genel merkezleri dışarıdaki firmaların ise Yorglass Cam 24. sırada, Serra Sünger 328. sırada, Ode Yalıtım 338. sırada, Rekor Kauçuk 414. sırada listede yer aldığını belirtti.
Dünya ticaretinde korumacılık ve yavaşlamanın yoğun olduğu geçtiğimiz yıl İkinci 500 listesinde yer alan firmaların üretimden satışlarını yüzde 14,2 oranında artarak 137,5 milyar TL’den 157 milyar TL’ye yükseldiğini ifade eden Kesikbaş, “Ancak bu artışlar geçtiğimiz yıllara oranla düşük kalıyor. Örneğin 2018’deki yüzde 27,8’lik artış meydan gelmişti. Bunda 2018-2019 yılında yaşadığımız kur şoklarının, dünya ticaretinde yaşanan yavaşlamanın etkileri elbette vardır. Tüm bunlara rağmen ikinci 500’de yer alan firmalarımızın ihracatını yüzde 9,4 oranında artırmasının da altını çizmek gerekir. Hep dediğimiz gibi sanayide ve ekonomide var olacaksak ihracatımızı mutlaka ve mutlaka arttırmak zorundayız. Ülkemizin geleceği üretim de üretimin geleceği ise ihracattan geçiyor” dedi.

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