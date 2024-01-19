Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu Çanakkale’de heyecanla takip edildi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için nefesler Çanakkale’de de tutuldu. Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan ’ilk insanlı uzay misyonu’ çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen aralarında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi gece saat 00.49’da uzay yolculuğuna başladı. Çanakkale’de de Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunun fırlatma anını öğrenciler nefeslerini tutarak izledi. Gezeravcı, 36 saatlik yolculuğun ardından uzay istasyonuna ulaşacak. Uzayda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 uzay deneyine imza atacak.

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Kubat Kaya, Türkiye’nin uzay sahnesinde olmasının çok iyi ve önemli olduğunu belirterek, “Uzay çalışmaları yerden devam ediyordu. Bizim de öğrenciler olarak gözlemevinde çalışmalarımız oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzay çalışmalarına önem veriyor. Böyle bir olayın olması Türkiye tarihi açısından gurur verici. Uzayda yapılacak olan deneyler bizimde çok işimize yarayacak. Canlı olarak da biz de bu tarihi ana tanıklık ediyoruz” dedi.

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Öğrencisi Semanur Sarıdağ, “Çok gurur verici bir olay. Ve bütün gelecek nesillerimize bir öncü olacak. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Astronotu Pilot Alper Gezervacı’yı bugün izlemeye geldik. Yaptığı uçuşları, deneyleri izleyeceğiz. 14 gün boyunca uzayda kalacak. 13 deney yapacak. Bu deneyler sonucunda güzel işler başarırız. Hem Türkiye’nin önü açılır. Umarım Türkiye için güzel bir gelecek olur. Alper beyle gurur duyuyoruz. Türkiye adını duyurmaya başladı. İnşallah devamı da gelecek” diye konuştu.

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Evrim Uludağ, “Türkiye için çok önemli bir kilometre taşı. Bu tarihi ana tanıklık etmemiz bizim için çok mutluluk verici. Bilimle uzayla iç içe olmak hem biz gençlere hem de milletimizi daha ileriye götürecek” şeklinde konuştu.

