YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Elazığ'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Elazığ'da öğrencilerle buluştu

AA AA
08.05.2024 14:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Elazığ'da öğrencilerle bir araya geldi.

Gezeravcı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, yaşadığı deneyimi öğrencilerle paylaşarak, devletin güçlü iradesiyle gerçekleşen Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun ülkenin geleceği olan gençlere bu yolda özgüven verdiğini ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye Uzay Ajansının 2018 yılında kurulmasının ardından 2021 yılının şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin uzaya yönelik 10 hedefini açıkladığını anımsatan Gezeravcı, bugün "Türk astronot ve bilim misyonu" ile bu hedeflerden ilkini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu birlikte paylaştıklarını belirtti.

Uzaya ilişkin bu faaliyeti devletin güçlü iradesiyle gerçekleştirdiklerini, bunun sadece bir kereye mahsus görev olmadığını anlatan Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Yüz yıllık tarihimizde belki yapmak için geç başladığımız ama bundan sonraki süreçte hak ettiğimiz payı ve sizlerin geleceğini teminat altına alacak bir sürecin başlangıç yolculuğuydu. Bir yere varış hikayesi değildi. Devletimizin iradesiyle gerçekleştirilen bu görevi sizlerin ayaklarına kadar gelip sizlere anlatmak, bizim tarafımızdan sizlere sunulmuş bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcu, çünkü bu görevin hak sahibi, öznesi ve merkezi sizlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde ilk defa yapmış olduğu bu uzay görevinde Birleşmiş Milletlerin bünyesinde bayrağını dalgalandıran 193 ülke olmasına rağmen kendi insanını uzaya gönderebilmiş ve uzayda bilimsel çalışmalar yapabilmiş 22'nci ülke oldu."

Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü, gücünü geçmişinden alan ve geleceğinin teminatı nesiller için yolunu her daim açık tutan bir devlet olduğunu dile getirdi.

Devletin iradesiyle yapamayacakları hiçbir iş olmadığını vurgulayan Gezeravcı, şöyle devam etti:

"Uzayda yapmış olduğumuz görevler esnasında bizden önceki 21 ülkenin yaptığı görevleri, hiçbir farklılık arz etmeden aynısını yaparak da bir şeyler öğrenebilirdik, her halükarda bir şey öğrenecektik. Ama biz bu ülkenin topraklarından çıkmış parlak zekalarının ortaya koyduğu çalışmaları ve deneyleri uzayda yaparak özgün çalışmalara imza atma imkanı bulduk, tarihimizde yaptığımız bu ilk görevde."

Daha sonra Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı tutuklandıElazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı tutuklandı
Yüksekova’da ekim mesaisi başladıYüksekova’da ekim mesaisi başladı
Nazilli NARKO uyuşturucuya geçit vermiyorNazilli NARKO uyuşturucuya geçit vermiyor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ alper gezeravcı

Elazığ Namaz Vakitleri 9 Mayıs Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:10
Öğle
12:25
İkindi
16:15
Akşam
19:30
Yatsı
21:00
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.