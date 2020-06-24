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Türkiye’nin ilk bakanlık onaylı hayvan hastanesinin temeli atıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.06.2020 15:07 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Hastanenin inşaat çalışmaları tamamlandığında bakanlık onaylı Türkiye’nin ilk üniversite hayvan hastanesi olması bekleniyor.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’nin temeli İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katılımı ile atıldı. Bakanlık onaylı Türkiye’nin ilk üniversite hayvan hastanesi olacak olan hastanede haftanın yedi günü 24 saat aralıksız hizmet verilecek.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi 10 bin metrekare kapalı alanda; 10 ameliyathane, 20 klinik muayene salonu, 3 dershane ve 250 kişilik bir büyük amfi ile çalışmalarını sürdürecek. Eğitim- Öğretim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde işlemler, Veteriner Fakültesi Dekanlığı’na bağlı bir hastane Başhekimi ve iki Başhekim Yardımcısı koordinatörlüğünde olacak.
Hastane bittiğinde bir başhekim, iki başhekim yardımcısı, koordinatörlüğüne; 24 profesör,14 doçent, 17 doktor, ve 20 teknik\idari personel görev alacak. Hastanenin inşaat çalışmaları tamamlandığında bakanlık onaylı Türkiye’nin ilk üniversite hayvan hastanesi olacak. Temel atma töreninde konuşan Vali Yerlikaya, “Türkiye’nin en kadim veterinerlik fakültesi burası olacak. Depremin ardında daha yeni ve daha çağdaş hale getirmekle geçmişten geleni geleceğe en güzel köprü olacak şekilde planlıyoruz. Ben vesile olan kıymetli rektör hocamıza, dekanımıza ve emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gayretlerinizi gıpta ile izliyoruz. Başarılarınız daim olsun” şeklinde konuştu.
Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Nuri Aydın ise, “Bildiğiniz gibi Avcılar yerleşkemiz 26 Eylül’de yaşamış olduğumuz deprem sırasında ciddi etkilendi ve hasar aldı. Hasar alan binalarımız için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı çok hızlı bir şekilde harekete geçerek projeler tamamladı. Biz de hızlı bir şekilde veteriner fakültesi hastanemizi aktive etmek için bu projeyi hayata geçirmeye başladık. Hastanemiz İstanbul’daki devlet veteriner hastanesi olarak tek hastanedir. O açıdan yılda 50 bin hayvana hizmet verebilen kapasiteye sahip olacak” açıklamasına yer verdi.

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