YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesinde Güneydoğu’dan 84 firma

Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesinde Güneydoğu’dan 84 firma

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Basın Tanıtım Toplantısı’nda açıklanan ilk 1.000 listesinde Gaziantep’ten 70, Kahramanmaraş’tan 9 ve Mardin’den 5 firma yer aldı.Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Basın Tanıtım Toplantısı’na katılan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, kitapçıkta yer alan ilk bin ihracatçı listesinde Gaziantep’ten 70, Kahramanmaraş’tan 9 ve Mardin’den 5 firmanın yer aldığını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Basın Tanıtım Toplantısı’nda açıklanan ilk 1.000 listesinde Gaziantep’ten 70, Kahramanmaraş’tan 9 ve Mardin’den 5 firma yer aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Basın Tanıtım Toplantısı’na katılan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, kitapçıkta yer alan ilk bin ihracatçı listesinde Gaziantep’ten 70, Kahramanmaraş’tan 9 ve Mardin’den 5 firmanın yer aldığını açıkladı. Başarılı ihracatçıları kutlayan Kileci, 2023 hedeflerine ulaşmak için Güneydoğu ihracat ailesinin var gücüyle çalıştığını ifade etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı törende listeye giren firmalar ödüllendirilirken, Başkan Ahmet Fikret Kileci 2019 yılının zorlu geçtiğini ancak Güneydoğulu ihracatçıların bu yılı rekorlarla kapattığını ifade ederek listede yer alan firmaları kutladı. 2019 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden önceki yıla oranla yüzde 5,3’lük artışla toplam 8 milyar 919 milyon 203 bin dolarlık ihracat kayda alındığına dikkat çeken Başkan Kileci, 2020 yılında da belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için ihracat ordusunun var gücüyle çalıştığını ifade etti. Kileci yaptığı değerlendirmede, “Bugün Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın teşrifleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı basın lansmanı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Gaziantep’ten 70, Kahramanmaraş’tan 9 ve Mardin’den 5 olmak üzere; Bölgemizden listeye toplam 84 firma girmiştir. Ayrıca belirtmek isterim ki Gaziantep firma sayısı ile ilk bin listesinde yer alan 3. şehir oldu. Listeye girerek bizleri gururlandıran ihracatçı firmalarımızı yürekten kutluyorum. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak tüm imkanlarımızla ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2019 yılında gösterilen bu yüksek başarının 2020 hedeflerine de olumlu yansıyacağına inancımız sonsuzdur" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Gaziantep Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:14
Öğle
12:27
İkindi
15:51
Akşam
18:31
Yatsı
19:45

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
İconova Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
3 Günlük Bebeği Sokağa Bıraktı
3 Günlük Bebeği Sokağa Bıraktı
Elif Beldesi Anıt Mezarı'nda Restorasyon Çalışması Başlatıldı
Elif Beldesi Anıt Mezarı'nda Restorasyon Çalışması Başlatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.