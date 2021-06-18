YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı

18.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 9 yıl önce İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen ve salgın nedeniyle uzun süre sakin günler geçiren cam seyir terasında, kademeli normalleşme sonrası ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Cam Teras İşletme Müdürü İbrahim Ethem: - "Kademeli normalleşmeyle misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Bundan çok mutluyuz, memnunuz"

AHMET ÖZLER - Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası, kademeli normalleşmeyle ziyaretçilerine yeniden kavuştu.

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ile 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olarak da dikkati çekiyor.

Dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçede yer alan, 11 metre uzunluğa sahip, 75 ton yüke dayanıklı teras, salgından önce yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bir süre sessizliğe bürünen cam seyir terası, kademeli normalleşme sonrası kısıtlamaların gevşetilmesiyle ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Cam terasın işletmecileri, yeniden eski günlere dönmeyi umut ediyor.

- "Misafirlerimizi cam terasımıza bekliyoruz"

Terasın İşletme Müdürü İbrahim Ethem, AA muhabirine, Safranbolu ilçesinde bulunan terasın dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise ilk cam terası olduğunu anımsattı.

Salgın nedeniyle bir süre kapalı kaldıklarına dikkati çeken Ethem, "Kademeli normalleşmeyle misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Bundan çok mutluyuz, memnunuz." dedi.

Ethem, yaz sezonu boyunca yoğunluk yaşanacağına inandıklarını belirterek, "Kovid-19'un azalmasıyla misafirlerimiz, müşterilerimiz, turistlerimiz gelmeye başladı. İnşallah kademeli şekilde bu devam edecektir, temennimiz bu. Bütün misafirlerimizi cam terasımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldıSeyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

Karabük Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:56
İkindi
16:56
Akşam
20:32
Yatsı
22:24

Karabük Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Vatan Eczanesi
Merkez
Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.