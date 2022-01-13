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Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılması heyecan uyandırdı

13.01.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: - "Bunlar bizim geleceğimiz. Bizden bayrağı devralacak gençler. Bugünü yaşamaktan çok mutluyum. Hepsini tek tek tebrik ediyorum" - TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok: - "İnşallah daha büyük hedeflere de ilerlerler. Daha büyük uydularla daha büyük şeylerle ülkemize hizmet ederler"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusunun, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılmasını ekranlardan izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.

Cep uydunun TSİ 18.25'te Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılma anı öncesinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, önemli bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Kentlerin gelişmesinde, kalkınmasında bu tip başarılar çok önemli olduğuna işaret eden Tutulmaz, "Üniversitelerimizdeki gençlerimiz, aynı zamanda teknolojik dönüşümü sağlayan mühendislerimiz, çok genç yaşta insanlar. Önümüzdeki süreçte inşallah ülkemiz, dünyanın sayılı teknolojik ülkelerinden birisi olacak, buna inanıyoruz." dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da uydunun uzaya fırlatılmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Uydunun uzaya fırlatılmasını öğrencilerle izlediklerini aktaran Yıldırım, projeyi takip ettiğini kaydetti.

Takım üyesi öğrencilerin sebatla, azimle senelerce çalışarak gerçekleştirdikleri bu başarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hakikaten gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Uzay Ajansı olarak bu tür faaliyetleri desteklemek için yola çıktıklarını; bunun, programlarında yer aldığını dile getiren Yıldırım, gençlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldırım, birçok üniversite bu şekilde takımların olduğunu aktararak, "Bunlar bizim geleceğimiz. Bizden bayrağı devralacak gençler. Bugünü yaşamaktan çok mutluyum. Hepsini tek tek tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Gurur dolu bir gün"

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise kendileri için gurur dolu bir gün olduğunu söyledi.

Ertok, TÜRKSAT olarak 6 yıldır gerçekleştirdikleri model uydu yarışmasında büyük başarılar elde eden Grizu-263 Uzay Takımı'nın geliştirdiği uydunun uzaya gönderilmesini büyük bir gururla izlediklerini ifade etti.

Proje aşamalarının çok önemli olduğunu anlatan Ertok, şöyle konuştu:

"Yerde bunların çalışmasını yapıyorsunuz, bir şekilde test ediyorsunuz ama uzaya göndermek bambaşka bir aşama. Bu arkadaşlar bunları başardı, inşallah daha büyük hedeflere de ilerlerler. Daha büyük uydularla daha büyük şeylerle ülkemize hizmet ederler."

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da uzay takımlarının 6 yıl önceden bugünleri hayal ettiğini ve önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek Zonguldak'ın sıra dışı insanların şehri olduğunu ve başarılılarının da sıra dışı ve önemli başarılar olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından sunum yapan takım üyeleri, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Protokol üyelerine hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan Grizu-263 Uzay Takımı, uydunun uzaya fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngeye yerleştiğini duyurdu.

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