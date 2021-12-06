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Türkiye'nin ilk çinko külçelerini üretecek tesiste KARDEMİR imzası

06.12.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk çinko külçelerini üretecek tesiste KARDEMİR imzası

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye'nin ilk çinko külçelerini üretecek Lineer Metal Siirt Çinko İzabe Tesisi'nin yapımının, bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL) tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, Siirt'te tamamlanan tesisin 3 bin tonluk çelik imalat ve montaj işlerinin KARÇEL tarafından yapıldığı belirtildi.

Tesisin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğrudan ve dolaylı yolla 3 bine yakın kişinin istihdam edileceği tesis sayesinde ülkemizde, yarım milyar dolara yakın cari açık tasarrufu sağlanacaktır. KARÇEL ailesi olarak projede, milli olanaklarla ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yer almanın gururunu yaşıyoruz. KARDEMİR markasıyla neredeyse 85. yılına yaklaşan, çelik üretim ve fabrika inşa serüvenimize her geçen gün yeni projeler ekleyen şirketimiz, gelecek yıllara çok daha güçlü şekilde hazırlıklarını sürdürmektedir."

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