Türkiye'nin ilk çizgi film okulu "The Cartoon Mill"de eğitimler sürüyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı "Fark Yaratanı" seçilen Türkiye'nin ilk çizgi film okulu The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni) her yaştan çizgi film meraklısına eğitim veriyor. Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakfın "Fark Yaratanlar Programı!nın 11. sezonunda "Fark Yaratan" seçilen The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni) Fatih Küçük tarafından Antalya’nın Kaş ilçesinde Türkiye’nin ilk bağımsız çizgi film okulu olarak kuruldu. Yapılan açıklamaya göre, her yaştan insana eğitim verilen The Cartoon Mill'de, çizgi film tarihi, karakter tasarlama ve çizgi film üretme gibi konularda atölyeler düzenleniyor, katılımcılar kendi çizdikleri karakterlerle, özgün çizgi filmler üretmeyi öğreniyor. Fatih Küçük'ün 2016 yılında kendi çabası ve Kaş Kaymakamlığının eski bir binayı tahsis etmesiyle kurulan çizgi film okulunda öğrencilerin hikaye anlatımı ve el becerilerinin gelişimi için de faaliyetler yürütülüyor. Bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşan The Cartoon Mill'de, yıl sonunda etkinlikler bir Çizgi Film Festivali ile sonlandırılıyor.

Dünyanın dört bir yanından çizgi film sanatçılarının katıldığı festivalde, öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserler sergilenirken, çizgi film okulu sadece animasyon eğitimine değil, yörenin ekonomik gelişimine de katkıda bulunuyor. Yerleşim yerlerinden uzakta, yeşil bir arazi içinde yer alan okulda düzenlenen eğitim kampları için köydeki üreticilerden organik ürünler temin ediliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, proje ilişkin bilgi verdi. Türkiye'ye ve Türk kültürüne ait bir çizgi film karakteri olmadığını fark eden Fatih Küçük'ün bu alana eğilmesiyle The Cartoon Mill'in hayata geçtiğini bildiren Safkan, şunları kaydetti: "Bu yıl 11. sezonda Sabancı Vakfı Fark Yaratanlarından biri seçilen Fatih Küçük, bir çizgi film okulu kurma hayalini gerçekleştirmek istediğinde cebinde sadece 5 TL ile yola çıkıyor. Fatih için maddi sıkıntılar bir engel oluşturmuyor ve Kaş Kaymakamlığının tahsis ettiği eski bir okulu kullanarak Türkiye'nin ilk çizgi film okulunu kuruyor. Fatih'in hedefi Türkiye’de çizgi film üretimini yaygınlaştırmak, çocukların ileride çizgi filmi bir meslek olarak seçebilmelerini sağlamak, bize özgü çizgi film karakterleri üretecek gençleri bu okulda yetiştirmek.