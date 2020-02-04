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Türkiye'nin ilk "çocuk hakları köşesi" Karabük'te açıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 04.02.2020 15:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk "çocuk hakları köşesi" Karabük'te açıldı

Türkiye'deki ilk bebek kütüphanesinin yer aldığı Karabük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleriyle ülkenin ilk çocuk hakları köşesi açıldı.

Karabük Üniversitesinin de (KBÜ) katkılarıyla Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde oluşturulan köşe, Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, bakanlıkların yetkilileri ve diğer protokol üyeleri tarafından açıldı.

Kütüphanenin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Bebek kütüphanemiz bir ilkti. Şimdi de Türkiye'de bir kütüphanede ilk defa çocuk hakları köşemiz olacak. Çocuklara ulaşacaksanız onlar ancak oyunla öğrenirler, uygulayarak ve keyif alarak öğrenirler. Onun dışında ne yaparsanız yapın başaramazsanız. Bu amaçla disiplinler arası bir çalışmayla ekip olarak canıgönülden bir araya gelerek, elimizden gelenin en iyisini yaparak bir çocuk hakları köşesi yaptık."

Oluşturulan köşede sürdürülebilirliğin önemine değinen Ceylan, "Buradaki aktivite, etkinlik ve sürdürülebilirliği Karabük Üniversitesi olarak sahip çıkıyoruz. Çocuklar her hafta bizimle birlikte olacak ve onlarla oyun oynayarak, çocuk haklarını öğreteceğiz. Bunun için ben çok mutluyum, gururluyum. Hem uygulamalı hem de keyif alacakları bir köşe oluşturduk. Yani kütüphanede oyun oynuyoruz. Hem kitap okuyacağız hem de oyun oynayacağız." dedi.

- "Tek görevimiz onların haklarına saygı göstermek"

Çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde, mutlu, sağlıklı ve güvenli bir çocukluk geçirmelerinde tüm kurumların üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmalarını umut ettiklerini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Çünkü çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren uzun süre korunması, desteklenmesi ve rehberlik edilmesi gereken bir varlıktır. Aileler ve sizlerden şunları duyuyor gibiyim, 'Şimdiki çocuklar çok zeki, her şeyi sorguluyorlar, neden, niçin diye. Sorularını soruyorlar, açıklamadığım hiçbir şeyi yapmıyor çok inatçı. 'Ama bu haksızlık' diyerek karşı çıkıyor, zorla istemediği hiçbir şeyi giydiremiyorum, yediremiyorum.' Ne mutlu bize çünkü çocuklarımız kendi haklarının farkında ve ilk savunucuları olma yolunda ilk adımı atmış demektir. Bu yolda tek görevimiz onların haklarına saygı göstermek ve rehberlik etmektir."

Etkinlik kapsamında çocuk hakları konusunda çeşitli gösteriler sunuldu.

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