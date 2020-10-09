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Türkiye’nin ilk Güvenli Turizm Belgesi ‘Kafe Meram’a

KONYA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi iştiraki olan “Kafe Meram” Türkiye’nin ilk ‘Güvenli Turizm Belgesi’ni almaya hak kazandı.Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen sertifika, Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenerek hak eden kuruluşlara veriliyor.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi iştiraki olan “Kafe Meram” Türkiye’nin ilk ‘Güvenli Turizm Belgesi’ni almaya hak kazandı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen sertifika, Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenerek hak eden kuruluşlara veriliyor. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan belgede ‘Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme içme ünitelerinde pandemi süreci boyunca uygulanacak Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri’ kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için Kafe Meram’ın “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazandığı ifade edildi.
Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, belgenin Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığına vurgu yapılarak, “Belediye olarak, Covid-19 mücadelesinin her aşamasında azami hassasiyet gösterdik. Maske üretimimizden denetimlere, sadece kendimiz ve kendi bünyemizdeki kurum ve kuruluşların değil, ilçe genelinde tüm toplu alanların dezenfekte edilmesine kadar her cephede ciddi bir çalışma yürüttük. Bu çalışma ve gayretlerimizden biri de iştirakimiz olan ve hemşehrilerimizden önemli teveccüh gören Kafe Meramların hijyeni noktasında oldu. Vatandaşlarımızın Kafe Meramlarda hijyen noktasında gönül rahatlığıyla kaliteli ve eğlenceli zaman geçirecekleri tescillendi. Gayretlerimizin bu belgeyle onurlandırılması ve kurumun hijyen noktasında gösterdiği hassasiyetin bu noktada söz sahibi bir kurum tarafından belgelendirilmiş olması bizleri ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı mutlu etmiştir. Tüm hemşehrilerimizi maske ve mesafe kurallarını da bir an olsun göz ardı etmeden kafelerimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” denildi.

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