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Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı

21.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 105 yaşında hayatını kaybeden ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı Ayşe Mayda'nın cenazesi toprağa verildi.

Mayda'nın naaşı, yakınları tarafından özel hastanenin morgundan alındıktan sonra evinin yakınında bulunan Hacı Ahmet Tatari Camisi'ne getirildi.

Kızı Nalan Mayda, taziyeleri kabul etti.

Ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olan Ayşe Mayda'nın cenazesi, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye, Mayda'nın yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ayşe Mayda önceki gün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yaşamını yitirmişti.

- Ayşe Mayda kimdir?

İzmir'de 1916 yılında dünyaya gelen Mayda, İstanbul Üniversitesinin o dönemki adıyla "Diş Tababeti Mektebi"nden 1941 yılında mezun oldu. Ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olarak 4 yıl sonra İzmir'de muayenehanesini açan Mayda, birçok dernekte görev aldı.

Ayşe Mayda, elde ettiği başarının kaynağı olarak gördüğü ve ilk gençlik döneminde İzmir'de iki kez görme şansı bulduğu Atatürk'e dair anılarını da gazetecilerle paylaşmıştı.

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