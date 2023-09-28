Türkiye’nin ilk milli turbodizel havacılık motoru uçuş rekoru kırdı

TEI-PD170, AKSUNGUR ile İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST’te de katılımcıları selamlayacak.

TEI tarafından tasarlanan ve üretilen, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, TUSAŞ’ın AKSUNGUR İHA’sıyla gerçekleştirdiği kesintisiz 35 saatlik uçuşuyla birlikte, millî bir havacılık motoru ile ulaşılan en uzun uçuş süresi rekorunu kırdı. TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR ile önceki uçuşlarında 30 bin feet irtifayı geçerek bu alanda da bir rekor kırmıştı.

TEI-PD170, AKSUNGUR İLE İZMİR SEMALARINDA

1 Ekim’e kadar Çiğli Havalimanı’nda devam edecek dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, uçuş gösterileriyle havacılık meraklılarının ilgisini çekiyor. Festival boyunca çok sayıda farklı uçak ve İHA gösteri uçuşları gerçekleştiriyor. TUSAŞ’ın millî İHA’sı AKSUNGUR da TEI’nin millî motoru TEI-PD170 ile Ankara’dan havalanarak İzmir semalarında TEKNOFEST katılımcılarını selamlayacak.

