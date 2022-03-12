Türkiye’nin ilk organik portakal yağı ile lezzetlendirilmiş balık yağı Vitago Kids satışta

İSTANBUL (AA) - Tohum Holding’in tüketici sağlığı şirketi Triawell, Vitago Kids markası ile Türkiye’nin ilk organik portakal yağı ile lezzetlendirilmiş çocuk balık yağını tüketicisi ile buluşturdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk Rafadan Tayfa arkadaşlığı ile sunulan ürün, içerdiği yüksek orandaki EPA ve DHA içeriği ile çocuklarının bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkıda bulunuyor.

Daha önce Türkiye’nin ilk organik sertifikalı D3 vitaminini piyasaya sunan Triawell, şimdi de çocukların balık yağı tüketimini kolaylaştıracak Türkiye’nin ilk portakal yağı ile lezzetlendirilmiş balık yağını ürününü çocukların beğenisine sunuyor.

Rafadan Tayfa karakterleri ile daha eğlenceli hale getirilen ürün, yüksek Omega 3 asitlerinin yanı sıra A, D, E ve K vitaminleri içeriyor.

- Kuzey Avrupa Denizi’nin soğuk sularındaki sardalya balıklarından, saflaştırılarak üretildi

Kuzey Avrupa Denizi’nin soğuk sularındaki sardalya balıklarından yüksek saflık derecesiyle elde edilen Vitago Kids (Organik Portakal Yağlı) Balık Yağı, tazeliğini en yüksek seviyede koruyabilmesi için hassas bir saflaştırma yöntemi olan moleküler distilasyon yöntemiyle ağır metallerden arındırılarak koruyucu atmosferde ambalajlanarak üretildi.

Vitago Kids Balık Yağı, yüksek Omega-3 yağ asitleri EPA (810) ve DHA (540) ile birlikte yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerini de içeriyor. Bu şekilde biyoyararlarının daha fazla olmasının sağlandığı ürün, çocuklar için şurup formunda tüketicisi ile buluşuyor.

Vitago Kids içerisinde yer alan Vitamin D3 kaynağı, Vegd3 markalı Amerika’daki Avlaan şirketinin likenlerden elde ettiği dünyadaki ilk ve tek onaylanmış bitkisel D3 vitamini. Vitago Kids Balık yağı içeriğindeki DHA, normal beyin fonksiyonlarının korunmasına; EPA ve DHA, kalbin normal fonksiyonunun sürdürülmesinde; A ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

- Koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici, BHA, BHT içermiyor

Ebeveynlerin içini rahat ettirecek Vitago Kids Balık Yağı; BHA, BHT, şeker, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermiyor. Çocukların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan Vitago Kids Ürünleri, GMP, HACCP, FDA, HELAL ve ECOGEN sertifikasyonlarına sahip tesislerde üretiliyor.

