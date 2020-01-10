Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz istasyonu Kocaeli'de açıldı

Lojistik sektörünü destekleyecek şekilde LNG dolum istasyon sayılarının artmasını istediklerini dile getiren Yıldırım, "Bu sayede çok daha kısa zamanda yollarda LNG yakıtı kullanan kamyon sayısının çoğaldığını görebileceğiz. Aynı zamanda temennimiz, LNG’nin yolcu taşımacılığında da kullanılması. Biz kamu olarak alternatif yakıt yatırımlarının çoğalması konusunda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu. .

Cem Murat Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün yeni bir yakıt türüyle tanıştığını belirterek ülkenin ilk LNG istasyonunu açan Shell & Turcas'a teşekkür etti.

Kartepe'deki istasyonun açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım, ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell & Turcas CEO’su Felix Faber ve IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak katıldı.

Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonu, Shell & Turcas tarafından Anadolu Otoyolu'nda açıldı. Türkiye, Shell'in bu yatırımıyla Avrupa'da LNG'li istasyon kurduğu dördüncü ülke oldu.

- "LNG'li kamyonların payı yüzde 10'a yükselecek"

Bilaloğlu ise karbon ayak izi kavramının her geçen gün önem kazandığını ve alternatif yakıtlı araçlara olan talebin hızla artacağını ön gördüklerini söyledi.

"Yakın zamanda ülkemizdeki kamyon parkında LNG'li araç oranının yüzde 10'lara çıkmasını bekliyoruz." diyen Bilaloğlu, "LNG'nin önemli avantajlarından birinin de yakıt tasarrufunun yanı sıra çevreci olması. Dizel yakıtlı motora göre daha sessiz olan LNG’li motor, karbondioksit salınımını da yaklaşık yüzde 10 azaltıyor. Parçacık emisyonları neredeyse tamamen ortadan kalkarken, azot oksit emisyonları da üçte bir oranında azalıyor." bilgisini paylaştı.

Bilaloğlu, diğer yakıt türlerine göre rekabetçi bir hale gelen alternatif yakıtlı araçlar ile hem karlı hem de çevreci bir tercih yapan firmaların çoğalmasını ve bu tip yatırımların önünün açılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

- "LNG kullanımıyla yakıt maliyetinde yüzde 25'e kadar tasarruf öngörüyoruz"

Ahmet Erdem de dünyada enerjiye talebin arttığına işaret ederek, bu talebin, daha fazla ve daha temiz alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.