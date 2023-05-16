Türkiye’nin ilk uzay yolcuları canlı yayında Bilim Genç’e konuk oluyor

İlk Türk uzay yolcularının isimleri 29 Nisan’da TEKNOFEST İstanbul’da açıklanmıştı. Daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu olarak görev yapan Alper Gezeravcı asil, ROKETSAN’da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan sistem mühendisi Tuva Cihangir Atasever ise yedek uzay yolcusu olarak belirlenmişti.

“Türkiye’nin İlk Uzay Yolcuları Sorularınızı Cevaplıyor” başlıklı söyleşi, TÜBİTAK ve Bilim Genç’in YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler merak ettikleri soruları, sosyal medya hesapları üzerinden Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’e iletebilecek. Yayın, 17 Mayıs saat 18.00’de www.youtube.com/live/VmPT0c-agwY adresinde gerçekleşecek.

