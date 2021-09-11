YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Türkiye'nin ilk ve tek dünyanın ise zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Eskişehir'den başladı

Türkiye'nin ilk ve tek dünyanın ise zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Eskişehir'den başladı

11.09.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar: - "Bu tür uluslararası organizasyonların hem ülke ve bölge turizmine hem de Türkiye'deki motorsporlarına önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid Eskişehir'den başladı.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde düzenlenen seramonik start ile yarışçılar 14 ilden geçip, 2 bin 300 kilometre yarışarak 18 Eylül'de Kars'ta bitiş noktasını görecek.

Toplamda 2 bin 300 kilometrelik zorlu ve macera dolu etapları olan TransAnatolia'ya, Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den otomobil ve motorsporları dünyasının önemli isimleri katılıyor. Bu yıl organizasyonda 39 motosiklet, 18 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 kamyon olmak üzere toplam 69 araç ve 94 sporcu yarışıyor.

Motosiklet kategorisinde İtalyan Ducati pilotu Andreo Rossi, Hollandalı pilot Michael Schafer, Hollandalı pilot Erik Klomp, İtalyan pilot Francesco Catanese, Türkiye Ralli Şampiyonu Murat Bostancı, Türkiye’de motosiklet sporunun gelişimine profesyonel servis sağlayıcılık ve eğitmenlik hizmetiyle katkı sağlayan Murat Yazıcı, Ejder Erişti, Serkan Özdemir, Devrim Özgür Arseven, Erkan Sertkaya gibi isimlerin yanı sıra, bu yıl motosiklet kategorisinde yarışan tek Türk kadın yarışçı Bodrum'dan Gökçen Kabaş da yarışta mücadele ediyor.

Otomobil kategorisinde ise dört kez TransAnatolia genel klasman birinciliği olan Becce Motorsports takımından başarılı isimler katılım sağlarken, Atilla Baybara-Utku Olcar, Batuhan Korkut-Fırat Şahin, geçen yılın birincisi Tarık Gökbay-Osman Metin de katılıyor. Quard kategorisinde Maceraist takımından katılımcılar, kamyon kategorisinde ise Mercedes unimog ile Türkiye'de ilk kez yarışacak 6 yarışçı etapta renkli görüntülere sahne olacak.

Raid grubunda ise bu yıl iş, sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri TransAnatolia katılımcıları arasında yer alıyor. Alp Taşkent, Cengiz Artam, Uğur Işık, Murat Bostancı, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim bu yılki Raid kategorisindeki yarışçılardan bazıları.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar tören alanında yaptığı konuşmada, etkinliğin 11. yılında Anadolu medeniyetlerinin beşiği Eskişehir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Her yıl Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında farklı rotalar oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Büyükpınar, şunları söyledi:

"Bu yıl da Eskişehir'den Kars'a 2 bin 300 kilometrelik bir rota oluşturduk. Bu tür uluslararası organizasyonların hem ülke ve bölge turizmine hem de Türkiye'deki motorsporlarına önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Burada hem yerel yönetimlerin hem de federasyonun destekleri bizler için çok kıymetli. Yabancı pek çok yarışçının da katıldığı yarışımıza ev sahipliği yaptığınız ve güzel misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz."

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen ise, "TransAnatolia bir spor müsabakası olmasının yanında aynı zamanda bir kültür rotası. Güzel ülkemizin az bilinen doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran rotalar hazırlayarak Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak en önemli hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktıABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Taksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirttiTaksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirtti
Eskişehir'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandıEskişehir'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Eylül Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
13:00
İkindi
16:33
Akşam
19:21
Yatsı
20:41

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cumartesi

Eğitim Eczanesi
Odunpazari
11.09.2021 18:00 / 12.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
110920211800120920210830nobetci
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
11.09.2021 18:00 / 12.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
110920211800120920210830nobetci
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
11.09.2021 18:00 / 12.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
110920211800120920210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.