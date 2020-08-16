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Türkiye’nin kalemleri Kuşadası’nda buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 16.08.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Kuşadası 3.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Kuşadası 3. Yazarlar Şenliği’ni ziyaret etti. Stantları dolaşarak yazarların eserlerini inceleyen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Kuşadası kültür ve sanat etkinliklerinin başkenti olacak" dedi.
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kuşadası Yazarlar Şenliği’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Atatürk Meydanı’nda açılan yazar stantlarını tek tek dolaşan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, etkinliğe katılan 30 yerel yazarın eserlerini yakından inceledi.
Kuşadası’nın kültür ve sanat etkinliklerinin başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, her zaman sanat ve sanatçının yanında. Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle Kuşadası Ege Bölgesinin kültür ve sanat başkenti olacak. Yerel yazarlarımıza şenliğe katıldıkları için Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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