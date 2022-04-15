Türkiye'nin kışlık gaz tüketimi Balkan ülkelerinin yıllık tüketimini aştı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'de 1 Ekim 2021 ile 31 Mart 2022 arasında günlük 200 milyon metreküpten fazla doğal gaz tüketildiğini bildirdi.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu tüketim miktarı tüm Balkan ülkelerinin bir yıllık tüketiminden fazla oldu.

Paylaşımda, "2021-2022 kış sezonunda ülkemizde 1 Ekim 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasında, 111 gün boyunca günlük 200 milyon metreküpten fazla doğal gaz tüketildi." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de geçen yıl 60 milyar metreküpe yakın doğal gaz tüketildi.

Hava şartları ve birçok ilde yaşanan kar yağışı nedeniyle artan günlük kullanım sonucunda yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketilerek tüm zamanların tüketim rekoru da 19 Ocak 2022'de kırıldı.

