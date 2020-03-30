Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e çıktığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 oldu. Bugünkü test sayısı 9 bin 982, vaka sayısı 1815, vefat sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Ankara'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.

İçişleri Bakanlığının, 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgeye göre, saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı "tek", bu saatten sonra "çift" olan taksiler trafiğe çıkabilecek.