Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

"Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım."

Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286 vaka sayısı 248 bin 117, vefat sayısı 5 bin 955 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 229 bin 972 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu.

- Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19"a karşı uyardı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından salgına dikkati çeken paylaşımlarda bulundu.

Koca, bir paylaşımında "Bana bir şey olmaz' diyenlerle, 'benden başkasına zarar gelmez' diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, bir başka paylaşımında "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." ifadelerine yer verdi.

Entübasyon işleminin zorluğuna da değinen Koca, "Entübasyon çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim. Kovid-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli." değerlendirmesinde bulundu.