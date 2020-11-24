Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742'ye ulaştı. Hasta sayısı 453 bin 535, vefat sayısı 12 bin 511, ağır hasta sayısı 4 bin 409, aktif hasta sayısı 63 bin 133 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. - "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." -"Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu" Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önemi artan bağışıklık sistemi, beslenme ve yaşam tarzı arasındaki ilişki konusunda hazırladığı "Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu"nu yayımladı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, rapora ilişkin yapılan açıklamada, Kovid-19 ile ilişkili olarak bağışıklık, beslenme ve yaşam tarzı arasındaki ilişkinin önemli bir gündem olduğunu belirterek, "Salgından korunmak için dengeli ve yeterli beslenme, kaliteli uyku, egzersiz ve stresten korunma, immün sistemin güçlendirilmesi için temel unsurlar. Tam da bu noktada salgın, dengeli beslenmenin ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğinin önemini bir kez daha bizlere gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vitamin ve mineraller gibi mikro besin ögelerinin hastalıklara karşı direnci artırdığı ve inflamatuar yanıtı olumlu yönde etkileyerek immün yanıtın düzenlenmesinde önemli rol oynadığına da işaret eden Şeker, "Örneğin bireylerde vitamin D ve çinko durumunun iyi kontrol altında olmasının Kovid-19 tedavisinin başarısında önemli katkısı olduğu da kanıtlandı." değerlendirmesinde bulundu. - Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da koronavirüs tedbirleri Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına uymayan 2 pazar esnafına 1 hafta tezgah açmama cezası verildi. Polis, zabıta ve jandarma ekiplerince kapalı pazar yerleri, iş yerleri, marketler, alışveriş alanları ile halkın yoğun olduğu caddelerde denetimler sürerken, vatandaşlardan maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi. Ekipler, kapalı pazar yerinde HES kodu denetiminde de bulundu. - Eskişehir'de salgınla mücadele Eskişehir'de, salgınla mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Buna göre, yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evleri, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla ilçe salgın denetim merkezleri ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenecek.