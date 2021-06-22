Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.20 itibarıyla 42 milyon 779 bin 999'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 23.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 279 bin 203, ikinci doz aşı 14 milyon 500 bin 796 oldu.

Böylece doz miktarı 42 milyon 779 bin 999'a yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 459 bin 622, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 371 bin 963 bin, toplam 7 milyon 831 bin 585, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 364 bin 275, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 736, toplam 3 milyon 574 bin 11, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 901 bin 963, ikinci doz aşı sayısı 987 bin 409, toplam 2 milyon 889 bin 372 doz olarak kayıtlara geçti.

- Türkiye, en yüksek performansı gösteren ülke oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı."

Koca, paylaşımında ülkelerin aşılama hızına ilişkin tabloya da yer verdi.

- Türkiye'den KKTC'ye Kovid-19 aşısı gönderildi

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşıları taşıyan ambulans uçak, akşam Ercan Havalimanı'na indi.

Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bin doza ulaştı.

- Türkiye'de 5 bin 294 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 429 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı 49 bin 236 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Kırtasiyecilere 5 bin lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında, kırtasiyecilere destek sağlanacağını belirtti.

Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvuruların, bugünden itibaren alınacağını aktaran Bilgin, programdan Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnafın yararlanabileceğini ifade etti.

Başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini bildiren Bilgin, hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

- Psikososyal Destek Hattı ile 241 bin 219 kişiye hizmet verildi

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, tüm illerde kurulan "Psikososyal Destek Hattı" aracılığıyla Kovid-19 salgını sürecinde 241 bin 219 kişiye hizmet verildiğini bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının insanlarda stres ve kaygıya neden olduğuna işaret eden Tolunay, bu süreçte ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Tolunay, Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'den itibaren ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin aksamaması için psikososyal destek hatlarının tüm illerde kurulduğunu hatırlatarak, "Psikososyal destek hattını arayan sağlık çalışanları ve vatandaşlar olmak üzere toplam 241 bin 219 kişiye gerekli yönlendirmeler yapılmış ve hizmet verilmiştir." ifadesini kullandı.

