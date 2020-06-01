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Türkiye’nin köy zengini şehri: Sivas

SİVAS HABERLERİ  | 01.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yüzölçümü bakımından ikinci en büyük şehri olan Sivas, ülkemizde en fazla köy sayısının bulunduğu il olarak kayıtlara geçti.İHA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye’de en fazla köyün bulunduğu il bin 233 ile Sivas oldu.Sivas’ta nüfus sayısının en fazla olduğu köy bin 989 kişinin yaşadığı merkeze bağlı Yakupoğlan oldu.

Türkiye’nin köy zengini şehri: Sivas

Türkiye’nin yüzölçümü bakımından ikinci en büyük şehri olan Sivas, ülkemizde en fazla köy sayısının bulunduğu il olarak kayıtlara geçti.
İHA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye’de en fazla köyün bulunduğu il bin 233 ile Sivas oldu.
Sivas’ta nüfus sayısının en fazla olduğu köy bin 989 kişinin yaşadığı merkeze bağlı Yakupoğlan oldu. Yakupoğlan’ı bin 618 kişi ile Yıldızeli’ne bağlı Sarıyar köyü, bin 324 kişi ile de merkeze bağlı Kurtlapa köyü izledi. Kentte nüfus sayısının en az olduğu köy ise 8 kişinin yaşadığı İmranlı’nın Yapraklıpınar köyü oldu. Yapraklıpınar’ı aynı ilçeye bağlı 10 kişinin yaşadığı Yakayeri ile Erdemşah köyleri takip etti.
Türkiye’de en fazla köy sayısının bulunduğu şehirler sıralamasında Sivas’ı; Şanlıurfa, Kastamonu, Erzurum ve Samsun izledi.

Türkiye’nin köy zengini şehri: Sivas

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Sabah
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Öğle
12:35
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:43

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Duygu Eczanesi
Merkez
Ersin Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
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