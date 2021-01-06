Türkiye’nin LGS yıldızları, Çeşmeli öğrencilerle buluşuyor

2019 ve 2020 yıllarında Türkiye derecesi yapmış olan öğrenciler, Zoom platformu üzerinden Çeşmeli öğrencilerle buluşarak, deneyimlerini ve sınav tavsiyelerini paylaşacaklar.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çizgi Projesi kapsamında gerçekleştirilecek buluşmaya, Çeşme’deki tüm ortaokullarda eğitim gören 8. sınıf öğrencileri, Zoom platformu üzerinden katılabilecekler.

Çeşmeli 8. sınıf öğrencileri, 2019 ve 2020 yıllarında LGS’de Türkiye derecesi yapan Galatasaray Lisesi öğrencileri Niltuğ Şele ve Zeynep Bilge Yılmaz, Ankara Fen Lisesi öğrencisi Betül Yeşilçimen, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Mert Oran, Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Nazlı Dila Atay, Sivas Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Karakaş, Izmir Fen Lisesi öğrencisi Çağdaş Kılınç ve Özel Izmir Amerikan Koleji öğrencisi Dora Bozkurt ile Zoom platformu üzerinden buluşarak, deneyimleri hakkında bilgi edinebilecek ve sınav tavsiyelerini dinleyebilecekler.

Öğrencilerin Zoom buluşması, 9 Ocak Cumartesi günü, saat 19.00’da gerçekleşecek. Buluşma, Zoom ID: 873 0581 97 92 numarasından 078323 şifresiyle yapılabilecek.

