Türkiye’nin modern statlarından biri daha A Milli Takım’a kapılarını açıyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Litvanya arasındaki karşılaşma, son dönemde Türk futboluna kazandırılan statlardan Gürsel Aksel'de oynanacak.

Türkiye'de 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı, bu müsabakalarda 121 galibiyet, 64 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı.

Yurt içinde en fazla karşılaşmayı İnönü Stadı'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıktıktan sonra yenilenen ve Vodafone Park ismini alan statta da 3 müsabaka oynadı.

- İzmir, 13,5 yıl sonra ev sahibi

İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka yapıldı. En son 11 Şubat 2009'da Türkiye-Fildişi Sahili maçını takip eden İzmirli sporseverler, yaklaşık 13 yıl sonra tekrar ay-yıldızlı ekibi izleyecek.

Gürsel Aksel Stadı, Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşanacağı 3. stat olacak.

- İstanbul'da 144 karşılaşma

Geride kalan 264 müsabakada İstanbul'da 144, İzmir'de 35, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 8, Konya'da 7, Adana ve Trabzon'da 5, Eskişehir'de 4, Kayseri'de 3, Denizli'de 2, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize, Samsun ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.

- Gürsel Aksel Stadı

Göztepe'nin maçlarına ev sahipliği yapan ve TOKİ tarafından 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, 26 Ocak 2020'de Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.

Bu süreçte 2021'de Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan statta, 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.

- Türkiye'deki milli maçlar

A Milli Futbol takımın yurt içinde müsabaka oynadığı statlar ve bu statlarda aldığı sonuçlar şöyle:

StatOGBMAdana 5 Ocak Fatih Terim5221Ali Sami Yen2813411Alsancak1010Ankara 19 Mayıs281459Ankara İstiklal1001Antalya10631Antalya Atatürk3102Atatürk Olimpiyat4220Bahçeşehir Okulları2200Başakşehir Fatih Terim4400Bursa Atatürk8323Büyükşehir Belediyesi Kadir Has3300Denizli Atatürk2011Eskişehir Yeni4301Hüseyin Avni Aker4220İnönü67291721İsmetpaşa1100İzmir Atatürk34131110Kamil Ocak1001Konya Büyükşehir7322Manisa 19 Mayıs1001Recep Tayyip Erdoğan1100Samsun 19 Mayıs1100Şenol Güneş Spor Kompleksi1001Taksim9225Tevfik Sırrı Gür1100Türk Telekom9432Ülker191045Vodafone Park3120Yeni 4 Eylül1001Yeni Rize1010TOPLAM2641216479

