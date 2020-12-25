Türkiye'nin MS hastalığı üzerine ilk podcast serisi "beniMSesim" başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye MS Derneği ve Novartis iş birliğiyle Multipl Skleroz (MS) hastalarına destek olmak ve hastalıkla ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla "beniMSesim" podcast serisi hayata geçirildi.

Novartis açıklamasına göre, Türkiye'nin MS hastalığı üzerine ilk podcast serisi olan "beniMSesim" ile MS hastaları ve hasta yakınlarına her kanaldan ulaşılması, hastalıkla ilgili doğru bilgilerin aktarılması ve ihtiyaç duyabilecekleri konularda onlara destek olunması amaçlanıyor.

Novartis'in 2013 yılında MS hastaları ve yakınları için hazırladığı Yol ArkadaşıMSın platformu kapsamında başlatılan "beniMSesim" podcast serisinin moderatörlüğünü Yekta Kopan üstleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından 56 MS uzmanı ve 7 farklı uzmanlık alanından konukların ağırlandığı podcast serisi, 28 bölümden oluşuyor.

MS hakkında genel bilgiler, MS ve tipleri, MS ve Kovid-19, MS ve uyku, MS ve çocuk, MS ve kadın, MS ve aşılar gibi daha pek çok konunun yer aldığı serinin yeni bölümleri her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19.00'da Spotify ve Karnaval'dan yayınlanacak.