Türkiye'nin Mühendis Kızları İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) paydaşlığında yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesindeki geleceğin mühendis adayları İstanbul’da buluştu.

TMK 6. İstanbul Buluşması’nda, Türkiye’nin 37 farklı üniversitesinden 150 mühendislik öğrencisi; TMK mezunları, mentorları, koçları ve konuk konuşmacılarla bir araya geldi.

Programda konuşan Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, yedinci yılına giren TMK’nın, Türkiye’de marka olma ve geleceğin lider kadın mühendislerini ve mühendis adaylarını yetiştirme konusunda öncülük etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Geleceğine yön verecek kadın liderleri yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özdemir, "Pandemi sonrası dünyanın kadınlara, kadın liderlere ve gençlere çok daha fazla ihtiyacı var. Bunun için TMK’nın gelecek vizyonunda 2 konuya odaklanıyoruz: ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘küreselleşme’. Bir yandan TMK’nın sürdürülebilir ve bağımsız bir platform olması için çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan bu alandaki deneyim ve tecrübemizi farklı ülkelere nasıl taşıyabiliriz diye araştırıyoruz. “ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu da kadınların ve kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkaracak, hayallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılacak projelere ve faaliyetlere öncelik verdiklerini ifade etti.

Ustaoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi bu doğrultuda desteklediğimiz önemli çalışmaların ilk sıralarında yer alıyor. Projenin Üniversite Programı kapsamında sunulan çok yönlü desteklerden bugüne kadar; inşaat, çevre, endüstri, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve kimya mühendisliği bölümlerinde okuyan toplam 710 kız öğrenci yararlandı.

Projenin Lise Programı’nda ise Fen ve Anadolu Liselerinde 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören öğrenci, görevli öğretmen, okul idarecileri ve öğrenci velilerine yönelik gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleri ile 54 bin kişiye ulaşıldı. Birçok projeye ilham kaynağı olan Türkiye’nin Mühendis Kızları projemiz kapsamındaki çalışmalarımıza aynı hızla devam ediyoruz.”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin çok güzel bir örnek olduğunu dile getirerek, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için tek başına kurumların, STK’ların ve diğer ekosistem aktörlerinin müdahaleleri yeterli değil çünkü günümüzün sorunları karmaşık ve çok katmanlı sorunlar.

Çözüme ulaşmak ve hayal ettiğimiz dünyada yaşayabilmemiz için her bir bireyin ve topluluğun çözüme aktif olarak katılması ve iş birliği sağlanması olmazsa olmaz. Toplumu iyileştirme ve dönüştürme gücüne sahip, etki yaratan topluluklar arasında Türkiye’nin Mühendis Kızları çok değerli bir örnek.” değerlendirmesinde bulundu.

Programda, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu AVT Paneli Destek Komitesi Başkanı Prof. Dr. Melike Nikbay, Eczacıbaşı Topluluğu Grup CEO’su Atalay Gümrah, Limak Yatırım Projeler Direktörü Reşit Yıldız, Women in Games TR Kurucusu Simay Dinç, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Oyuncu Hande Ataizi ilham verici tecrübelerini Türkiye’nin Mühendis Kızlarıyla paylaştı.

