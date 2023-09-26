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"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesinde yeni dönem başladı

26.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak ve nitelikli kadın mühendis istihdamını artırmak amacıyla, Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı paydaşlığında yürütülen "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesinde yeni dönem başvuruları başladı.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, kadın temsilinin kısıtlı olduğu STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında kadın istihdamını desteklemek amacıyla 7 yıldır başarılı şekilde yürütülüyor.

URAP 2022-2023 Dünya Alan Sıralaması Araştırması'nı dikkate alan Limak Vakfı, mühendislik alanında Türkiye'den listeye girmiş mühendislik fakültelerinin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, inşaat, endüstri, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinin 1, 2 ve 3. sınıflarında lisans eğitimi alan ya da alacak olan tüm kadın mühendis adaylarını "Türkiye'nin Mühendis Kızları"ndan biri olmaya davet ediyor.

Proje, burs imkanı ile birlikte öğrencilere, mühendislik fakültesindeki eğitimleri boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentörlük desteği, staj ve istihdam imkanı gibi fırsatları sunuyor.

Ülke sınırlarını aşarak globalleşme yolculuğunun da başlatıldığı projede, "uluslararası bir kız kardeşlik bağının" kurulması için çalışan Limak Vakfı, Kuveyt, Kuzey Makedonya ve Kosova'da başlattığı "Global Engineer Girls" girişimiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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