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Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de hasat mesaisi başladı

17.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor - Üretici Mesut Çakır: - "Verimler beklentimizin üzerinde. Yerine göre dekarda 180-200 kilogram arasında değişiyor. Güçlü topraklarda verimin 250-300 kilogram kadar olmasını bekliyoruz"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin hasat mesaisi başladı.

Bölgede "gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinde erken ekim yapılan tarlalarda kuruyan ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Stratejik ürünlerden olan ayçiçeğinin ekim alanları bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla yaklaşık yüzde 10'luk artış gösterdi.

Geçen ay ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısıyla başarılı bir mücadelenin yürütüldüğü kentte, ilk biçilen tarlalarda verimin iyi olduğu gözlendi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

Kentte hasat mesaisinin başladığını belirten Arabacı, çiftçilerin en iyi ve kaliteli ürünü üretmek için çaba sarf ettiğini vurguladı.

- "Verimler beklentimizin üzerinde"

Avarız köyü üreticilerinden Mesut Çakır ise ayçiçeği ihtiyacını karşılamak için hiç boş yer bırakmadan üretim yaptıklarını söyledi.

Hasadın verimli başladığını dile getiren Çakır, "Verimler beklentimizin üzerinde. Yerine göre dekarda 180-200 kilogram arasında değişiyor. Güçlü topraklarda verimin 250-300 kilogram kadar olmasını bekliyoruz." dedi.

Çakır, ayçiçeği ekim alanlarının genişlediğini, bölge üreticileri olarak hasadın başlamasıyla emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği hasat üretim

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