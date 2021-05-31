Türkiye'nin Otomobili dönüşen endüstrinin işaret fişeği oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv sektörünün 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için endüstrideki dönüşüme kendini uyarlaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili projesiyle aslında bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Kanca Dövme Çelik firmasını ziyaret etti. Ziyaretinde Bakan Varank'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam eşlik ederken, şirketin genel müdür yardımcısı Taner Makas da yürüttükleri çalışmalar ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden Varank, burada bulunan bir matkap mengenesini boyadı. Kurulum çalışması devam eden El Aletleri Müzesi için toplanan objelerin bulunduğu alanı da inceleyen Varank, müzenin Türkiye'nin üretim ve kültür tarihine de katkı sağlayacağını belirtti.