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Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

18.04.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektörün ocak-mart döneminde AB ülkelerine dış satımı, 4 milyar 833 milyon 666 bin dolar oldu - İlk sıradaki Almanya'ya 1 milyar 118 milyon 106 bin dolarlık ihracat yapıldı

CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının yüzde 64,6'sını yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 4 milyar 833 milyon 666 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 2,7 azalışla 7 milyar 478 milyon 531 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından 2022'nin ilk 3 ayında yüzde 12,4 pay aldı.

Ülkeler grubu bazında bakıldığında bu yılın ocak-mart döneminde AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,6 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 4 milyar 833 milyon 666 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 5 artışla 932 milyon 6 bin dolar oldu.

- Ana pazar Almanya'ya 1,1 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 3 ayda 1 milyar 100 milyon 180 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 118 milyon 106 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından en çok ihracat yapılan AB ülkesi İtalya oldu. İtalya'ya bu yılın ilk 3 ayında 622 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-mart döneminde, AB ülkeleri Fransa'ya 609 milyon 987 bin, İspanya'ya 481 milyon 358 bin, Polonya'ya 343 milyon 762 bin, Slovenya'ya 294 milyon 580 bin, Belçika'ya 275 milyon 38 bin ve Romanya'ya ise 165 milyon 447 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-mart döneminde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke şöyle:

Ülkeİhracat (dolar)Almanya1.118.106.889Birleşik Krallık811.235.637İtalya622.600.707Fransa609.987.218İspanya481.358.776ABD357.177.329Polonya343.762.191Slovenya294.580.889Belçika275.038.827Romanya165.447.416

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