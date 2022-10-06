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Türkiye'nin petrol ithalatı temmuzda yüzde 2,6 azaldı

06.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ham petrol ve petrol ürünlerinde en fazla ithalat, Rusya, Irak ve Kazakistan'dan yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azalarak 4 milyon 183 bin 8 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 0,4 artarak 2 milyon 993 bin 803 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 23,2 düşüşle 801 bin 215 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azalarak 4 milyon 183 bin 8 ton oldu.

​​​​​​​En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 771 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 64 bin tonla Irak ve 404 bin 778 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 328 bin 794 tona, motorin satışları yüzde 13,7 düşüşle 2 milyon 128 bin 837 tona indi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 12,6 azalarak 2 milyon 582 bin 533 ton olarak kayıtlara geçti.

- Petrol ürünleri ihracatı yüzde 23,5 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı temmuzda yüzde 20,8 artarak 419 bin 918 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 26,2 artışla 145 bin 210 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 158,6 artarak 240 bin 831 ton olurken, motorin türleri ihracatı yüzde 41,3 düşüşle 82 bin 696 tona geriledi.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 23,5 artarak 1 milyon 47 bin 610 tona çıktı.

Motorin türleri üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,16 azalarak 1 milyon 487 bin 904 ton, benzin türleri üretimi yüzde 31 artışla 543 bin 30 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 31,5 artışla 483 bin 896 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 8,6 azalarak 124 bin 983 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 2,2 artışla 3 milyon 415 bin 375 tona çıktı.

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