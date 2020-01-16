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  4. Türkiye'nin sınır kentinde konut satışları arttı

Türkiye'nin sınır kentinde konut satışları arttı

KİLİS HABERLERİ  | 16.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sınır kentinde konut satışları arttı

KİLİS (AA) - Türkiye'nin sınır kenti Kilis'te 2019 yılında konut satışı artarak, 2 bin 673 adete yükseldi.

Önceki yıllarda sınırın diğer tarafından terör örgütleri PKK ve DAEŞ tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle zor günler geçiren Kilis kenti, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası huzura ve güvene kavuştu.

Sağlanan huzur ve güven ortamı, konut satışlarına da pozitif olarak yansıdı. Son iki yılda artan konut satışı 2018 yılında 2 bin 368, 2019'da ise 305 sayı artarak, 2 bin 673 adet olarak gerçekleşti.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep'te de 2019 yılında konut satışının arttığı ve 32 bin 256 adet konut satışı ile Gaziantep’in tüm iller içinde 8. sırada yer aldığı ifade edildi.

Adıyaman'da ise bir önceki yıla göre 2019 yılında konut satışlarının azaldığı kaydedildi.

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TUİK Kilis Konut Satışı

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