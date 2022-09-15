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Türkiye'nin Somali'de projelerini desteklediği Zamzam Üniversitesi yeni mezunlarını verdi

15.09.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Somali'de projelerini desteklediği Zamzam Üniversitesi yeni mezunlarını verdi

MOGADİŞU (AA) - Somali'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, tarım projelerini desteklediği Zamzam Üniversitesi 320 yeni mezun verdi.

Başkent Mogadişu'daki Somali Ulusal Tiyatrosu'nda yapılan 5'inci mezuniyet törenine bazı bakanlar, milletvekilleri, Zamzam Üniversitesi akademisyenleri ve veliler katıldı.

Somali İçişleri ve Uzlaşma Bakanı Ahmed Maalin Fiqi, törendeki konuşmasında, öğrencilerden üniversitede edindikleri bilgileri Somali ulusuna hizmet için kullanmasını istedi.

İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili ​​​​​​​ve aynı zamanda Zamzam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, üniversitenin Somali toplumu için öneminden bahsederek "Zemzem Üniversitesi, 2014 yılında kuruldu ve bu kısa sürede ama çok önemli işlere imza attı." ifadesini kullandı.

Tarım başta olmak üzere teknoloji, sağlık ve mühendislik alanlarında da hizmetler veren Zamzam Üniversitesi'nde Türkiye'nin destekleriyle başlayan tarım projeleri ülkede öncü oldu.

Türkiye'nin önce "Somali Tarım Okulu" olarak açtığı ve ilerleyen yıllarda "Somali Anadolu Ziraat Fakültesi"ne dönüşen projesi, sonraki yıllarda Zamzam adını taşıyan bir vakıf üniversitesine dönüşerek ülkedeki tarım eğitimin merkezi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
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